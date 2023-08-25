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Увеличение пассажиропотока ожидается в дни празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря

Увеличение пассажиропотока ожидается в дни празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: ПАИ

«ПУ ФСБ России по Псковской области информирует, что ввиду празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры ожидается увеличение пассажиропотока в автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора», в связи с чем рекомендует заранее планировать маршрут движения и выбирать альтернативные пути следования», – отметили в пресс-службе. 

Напомним, что в этом году Псково-Печерский монастырь и слобода Печоры отмечают свой юбилей – 550 лет со дня основания. На мероприятии ожидается порядка 20 тысяч человек.

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