Увеличение пассажиропотока ожидается в дни празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря

23:22, 25 августа 2023, ПАИ

Увеличение пассажиропотока ожидается в дни празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

«ПУ ФСБ России по Псковской области информирует, что ввиду празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры ожидается увеличение пассажиропотока в автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора», в связи с чем рекомендует заранее планировать маршрут движения и выбирать альтернативные пути следования», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что в этом году Псково-Печерский монастырь и слобода Печоры отмечают свой юбилей – 550 лет со дня основания. На мероприятии ожидается порядка 20 тысяч человек.