Девушку госпитализировали после столкновения автомобиля с лосем
Столкновение автомобиля Geely с лосем произошло на 132-м километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы Гдовского района. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В ДТП пострадала 24-летняя девушка. Её госпитализировали в медучреждение.
Лось погиб на месте.
На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба Гдова и сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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