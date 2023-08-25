Девушку госпитализировали после столкновения автомобиля с лосем

23:37, 25 августа 2023, ПАИ

Столкновение автомобиля Geely с лосем произошло на 132-м километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы Гдовского района. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В ДТП пострадала 24-летняя девушка. Её госпитализировали в медучреждение.

Лось погиб на месте.

На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба Гдова и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.