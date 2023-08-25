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Происшествия

Девушку госпитализировали после столкновения автомобиля с лосем

Столкновение автомобиля Geely с лосем произошло на 132-м километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы Гдовского района. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

В ДТП пострадала 24-летняя девушка. Её госпитализировали в медучреждение.

Лось погиб на месте.

На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба Гдова и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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