В Норвегии забили оленей, перешедших границу с Россией

11:55, 26 августа 2023, ПАИ

Несколько десятков оленей, которые из Норвегии перебрались в Россию и были возвращены обратно, пришлось умертвить из опасений, что они снова пересекут границу, после чего Осло придётся повторно компенсировать в пользу российской стороны ущерб природе, сообщает «Прайм».

По словам чиновников, всего в этом году 42 оленя пересекли границу России в поисках лучших пастбищ, после чего российская сторона направила два требования о компенсации. По одному из них стоимость ущерба составляет 4700 долларов за каждого оленя, который переправился в Россию. В другом иске содержится требование выплаты в размере 4,4 миллиона долларов. Это касается тех дней, когда животные паслись в заповеднике Пасвик в Мурманской области, состоящем в основном из озёр, рек, лесов и болот.

Из 42 животных, проникших в Россию в этом году, 40 были доставлены обратно в Норвегию, а остальные двое, как ожидается, будут возвращены в ближайшее время.

При этом вернувшихся животных забили из опасений, что они могут вернуться в Россию. Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов может потребовать уничтожения туш по соображениям безопасности.

Для решения проблемы Норвегия восстанавливает полуразрушенный забор вдоль своей границы с Россией, чтобы не дать животным забредать в соседнюю страну. Барьер простирается на 150 километров и был построен в 1954 году. В ходе предстоящих работ будет заменён участок длиной около семи километров между норвежскими городами Хамборгватнет и Сторског. Строительство стоимостью 348 тысяч долларов должно быть завершено к первому октября.

Оленей выпасают коренные народы саамы в центральной и арктической Норвегии. Они традиционно живут в Лапландии, которая простирается от северной части Норвегии через Швецию и Финляндию до России.