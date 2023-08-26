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Общество

В Госдуме примут меры для поддержки работодателей при трудоустройстве молодежи

В Госдуме подготовили законопроекты о снижении налоговых выплат для работодателей при трудоустройстве несовершеннолетних и льготах для тех, кто внедряет в компании институт наставничества для молодых специалистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета ГД по молодежной политике Артема Метелева.

«Снизить налоговые выплаты для работодателей при трудоустройстве несовершеннолетних до 7,6%. Соответствующий законопроект готов, планируем его вносить в Государственную Думу», — написал Метелев в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что комитет по молодежной политике подготовил и направил в правительство на заключение законопроект о льготах для работодателей, которые внедрят у себя институт наставничества для молодых специалистов.

«Предоставить льготы для работодателей, трудоустраивающих подростков и молодых людей до 24 года, а также стимулировать занятость молодёжи поручил Владимир Путин по итогам форума «Сильные идеи нового времени», — отметил Метелев.

По его словам, что одной из мер по реализации этого поручения должно стать освобождение от сплошных прокурорских проверок по самому факту занятости подростков в отсутствии нарушений, а соответствующий «реестр добросовестных работодателей» прорабатывается на данный момент.

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