В Госдуме примут меры для поддержки работодателей при трудоустройстве молодежи
В Госдуме подготовили законопроекты о снижении налоговых выплат для работодателей при трудоустройстве несовершеннолетних и льготах для тех, кто внедряет в компании институт наставничества для молодых специалистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета ГД по молодежной политике Артема Метелева.
«Снизить налоговые выплаты для работодателей при трудоустройстве несовершеннолетних до 7,6%. Соответствующий законопроект готов, планируем его вносить в Государственную Думу», — написал Метелев в своем телеграм-канале.
Он также сообщил, что комитет по молодежной политике подготовил и направил в правительство на заключение законопроект о льготах для работодателей, которые внедрят у себя институт наставничества для молодых специалистов.
«Предоставить льготы для работодателей, трудоустраивающих подростков и молодых людей до 24 года, а также стимулировать занятость молодёжи поручил Владимир Путин по итогам форума «Сильные идеи нового времени», — отметил Метелев.
По его словам, что одной из мер по реализации этого поручения должно стать освобождение от сплошных прокурорских проверок по самому факту занятости подростков в отсутствии нарушений, а соответствующий «реестр добросовестных работодателей» прорабатывается на данный момент.
Митрополит Тихон проверил подготовку к открытию картинной галереи архимандрита Алипия
Увеличение пассажиропотока ожидается в дни празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря
Благотворительная акция поддержки участников СВО «Мы вместе» прошла в Усвятском районе