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Общество

Творческая встреча с писателем Иваном Шипниговым прошла в рамках проекта «Букбар» в Пскове 

Творческая встреча с современным российским писателем, сценаристом сериала «Руммейт», финалистом премий «НОС» и «Национальный бестселлер» Иваном Шипниговым состоялась в креативном пространстве «Лофт» в прошедшее воскресенье, 20 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Фото: креативное пространство «Лофт»

Участники встречи смогли узнать, почему «Стрим» – роман эксперимент, как автор не побоялся выпустить текст с таким количеством пунктуационных и орфографических ошибок, почему читатели романа проходят три стадии восприятия информации «раздражение – умиление – сочувствие», а также ведёт ли автор «Стрима» свой интернет-канал.  

Кроме того, Иван Шипнигов поделился мнением, чем полезны такие творческие проекты, где читатели могут общаться с современными авторами. 

«Считаю, что проект «Букбар» создан для современных людей, которые интересуются современной культурой, для тех творческих людей, кто хочет знать, какие процессы происходят не только в Москве или в регионе, но кому интересно заглянуть и в соседние. Для читателя, наверное, это некое событие в выходные, наверное, это любопытно. Меня вдохновляет, что мой интерес к каким-то определённым вещам подтверждается этими же интересами у псковичей», – отметил Иван Шипнигов.

Те, кто не попал на встречу, в скором времени смогут узнать об авторе и его творчестве чуть больше в интервью ПАИ.

Напомним, что литературный проект «Букбар» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект стал площадкой для встреч писателей, экспертов, блогеров и людей, заинтересованных в книгах. 
 

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