Послы русского языка завершили работу в «Михайловском»

17:01, 26 августа 2023, ПАИ

Научно-познавательная экспедиция в рамках международной волонтёрской программы «Послы русского языка в мире» завершила работу в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Организатором этого проекта стал Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина при поддержке столичного городского департамента образования и науки.

В течение своего недельного визита в Пушкинский Заповедник участники проекта — студенты разных, не только филологических специальностей — собрали материал для будущих научных работ, публикаций, видеороликов. В «Михайловском» они посетили с экскурсиями все музеи-усадьбы, побывали в «Пушкинской деревне» в Бугрово, на старинных городищах Ворониче и Савкиной горке. Молодые люди участвовали в Пушкинских семинарах и, кроме того, встретились с ведущими сотрудниками заповедника, в том числе — с учёным секретарём музея Эдуардом Узенёвым, с хранителями усадеб Любовью Козминой и Вячеславом Козминым, с хранителем некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре Андреем Васильевым, а также с директором «Михайловского» Георгием Василевичем.

В «Михайловском» также добавили, что работу «послов русского языка» в Святогорье курировала команда специалистов из института Пушкина: литературоведы Эльмира Афанасьева (доктор филологических наук, руководитель пушкинских проектов) и Александр Пашков (кандидат филологических наук, заведующий кафедрой мировой литературы), а также методисты программы Татьяна Дьяченко и Елизавета Головаха. «При организации экспедиции был использован накопленный институтом опыт и потенциал Международной волонтёрской программы «Послы русского языка в мире», которую учреждение при поддержке Минобрнауки России воплощает в жизнь с 2015 года», — сообщили в музее-заповеднике.