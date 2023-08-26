Печоры-550: Расписание автобусов

17:57, 26 августа 2023, ПАИ

Престольный праздник день Успения Божией Матери пройдёт в Псково-Печерском монастыре 28 августа. Также в этом году монастырь отмечает 550-летие со дня основания. В этот день монастырь ждёт около 20 тысяч гостей. В связи с чем редакция ПАИ подготовила ответы на самые важные вопросы, связанные с праздником. В этом материале мы расскажем по какому расписанию будут ходить городские автобусы и изменится ли оно в связи с праздником.

Расписание не изменится. Автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня.

Узнать больше о празднике в Псково-Печерском монастыре можно в специальном сюжете ПАИ.