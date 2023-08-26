До +26 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 27 августа

18:07, 26 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 27 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду, днём – северных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +21 до +26 градусов.

Атмосферное давление будет низким.