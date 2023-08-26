День деревни отпраздновали в селе Серёдка Псковского района

19:13, 26 августа 2023, ПАИ

День деревни отпраздновали в Серёдке сегодня, 26 августа. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Для жителей села с развлекательной программой выступили районные артисты.

«Каждый раз радуюсь, что благодаря нацпроекту «Культура» у нас в районе есть автоклуб: концерт можно развернуть буквально в поле, и он получится не хуже, чем в специально оборудованном ДК. Замечательная интерактивная программа для младшего поколения. Детям осталась буквально неделя каникул, и они с большим удовольствием отдыхают и веселятся, участвуют в различных творческих и спортивных конкурсах», – написала Наталья Федорова.

«В Серёдке располагается известный аэродром малой авиации. Конечно, авиаторы не могли не поздравить жителей родного для них села: были и красивые пролеты, и прыжки с парашютом, и «дождь» из сладостей на радость детворе. Вместе с Игорем Ивановым, Светланой Удальцовой, Анной Войченко прошли по площадкам фестиваля «Молодо не зелено», который своими интересными тематическими площадками дополнил праздничную атмосферу Дня деревни», – поделилась глава района.

Наталья Федорова подытожила, что Серёдка – это село с многовековой историей, и испокон веков его жители трудились на благо родной земли и продолжают делать это и сегодня.