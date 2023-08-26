День посёлка отметили в посёлке Белорусский Пыталовского района

20:30, 26 августа 2023, ПАИ

День посёлка отметили в посёлке Белорусский сегодня, 26 августа. Об этом сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

«Это был особенный праздник. Его с одинаковой радостью ждали и молодёжь, и пожилые люди. Ведь ничего нет в жизни дороже малой родины, самой прекрасной и удивительной. Во время праздника положительными эмоциями зарядились не только зрители, но и артисты – от аплодисментов и улыбок всех собравшихся на праздник! Такие тёплые встречи объединяют нас и согревают душу», – написала Вера Кондратьева.

Глава района вместе с руководителем исполкома «Народного фронта» в Псковской области Виктором Остренко пожелали жителям посёлка здоровья, благополучия и успехов.