Сотрудников промышленных предприятий Великих Лук наградили в день города
Награждение сотрудников промышленных предприятий Великих Лук состоялось в рамках торжественных мероприятий, посвящённых 857-й годовщине города. Об этом сообщил портал Luki-News со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.
Благодарственные письма сотрудникам вручил глава городской администрации Андрей Беляев. За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие города наградили 32 великолучан.
«Великие Луки – один из промышленных, культурных центров Северо-Запада России. Каждый день на заводах, предприятиях города трудятся тысячи горожан и вносят свой вклад в развитие нашего города. Благодарю всех. С днём города!» – сказал Андрей Беляев.
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