Сотрудников промышленных предприятий Великих Лук наградили в день города

22:09, 26 августа 2023, ПАИ

Награждение сотрудников промышленных предприятий Великих Лук состоялось в рамках торжественных мероприятий, посвящённых 857-й годовщине города. Об этом сообщил портал Luki-News со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

Благодарственные письма сотрудникам вручил глава городской администрации Андрей Беляев. За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие города наградили 32 великолучан.

«Великие Луки – один из промышленных, культурных центров Северо-Запада России. Каждый день на заводах, предприятиях города трудятся тысячи горожан и вносят свой вклад в развитие нашего города. Благодарю всех. С днём города!» – сказал Андрей Беляев.