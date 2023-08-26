Соревнования по мотокроссу прошли в Великолукском районе

22:47, 26 августа 2023, ПАИ

Соревнования по мотокроссу прошли в деревне Булынино Великолукского района 26 августа. Они были посвящены памяти маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Об этом сообщил портал Luki-News.

В заездах приняли участие спортсмены в следующих категориях: мальчики 65 кубических сантиметров, юноши 85 кубических сантиметров, любители Б – ветераны, любители А, класс «Китай», мужчина 125 кубических сантиметров и OPEN.

По итогам состязаний в каждой категории определили победителей и призёров.