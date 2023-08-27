День российского кино отмечают 27 августа

09:03, 27 августа 2023, ПАИ

27 августа в России отмечается День российского кино, сообщает calend.ru.

Свою историю этот праздник ведёт со времён Октябрьской революции 1917 года, когда руководство молодой советской республики, понимая всю важность развития кинематографа как мощного инструмента пропаганды революционных идей решило взять кинематограф в свои руки.

В связи с этим 27 августа 1919 года был издан декрет Совета народных комиссаров (Совнаркома) о национализации кинодела в стране. С этого времени вся фото- и кинематографическая промышленность и торговля перешли в ведение Народного комиссариата просвещения, возглавлявшегося Анатолием Луначарским. В память об этом событии дата 27 августа и стала считаться Днём советского кино, позднее – Днём кино России, а в настоящее время – Днём российского кино.

Кино в переводе с греческого означает «двигаю», «двигаюсь». Родоначальниками кино считают братьев Люмьер, их первый киносеанс прошёл в декабре 1895 года в Париже, на бульваре Капуцинок.

В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была лента «Понизовая вольница» режиссёра Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень...». Длился первый российский фильм всего семь минут. А одним из первых полнометражных художественных фильмов, вошедших в золотой фонд советского и мирового кинематографа, стала советская лента «Броненосец Потемкин». Этот знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна вышел на экраны в 1926 году.

Любимый многими поколениями фильм «Чапаев» братьев Васильевых был снят в 1934 году. На I Международном Московском кинофестивале в 1935 году, председателем жюри которого был Сергей Эйзенштейн, создатели «Чапаева» получили первую премию.

С тех пор кинопроизводство претерпело масштабные изменения – от немого кино до звукового, от чёрно-белого до цветного, от киноплёнок до цифрового кинематографа.