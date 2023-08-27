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Михей Тиховей наступил по народному календарю

Михей Тиховей наступил по народному календарю. Праздник установлен в честь одного из так называемых малых библейских пророков Михея, жившего в Иудее в VIII веке до нашей эры. Михей считается автором пророческой книги, а также основоположником тенденции упрощать суть иудаизма. «О человек! Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренному ходить перед Богом твоим», – так Михей понимал смысл жизни человеческой.

Считается, что Михей первым из пророков предсказал, что Иудея будет разрушена из-за греховного поведения её лидеров. Однако встречается у него и пророчество, внушающее надежду, – о пришествии Мессии.

Тиховеем этот день прозвали на Руси потому, что было принято наблюдать за ветром: если он тих и спокоен, то осень будет солнечной, а если быстр и стремителен – следует ждать ненастья. По этому поводу складывали поговорки: «Тихий ветер в сад – сухая осень в лес»; «Михеев день с бабьим летом бурей-ветром перекликаются».

Обращали внимание на журавлей. Если птицы потянулись клином на юг – значит, к середине октября ударит мороз. Если же журавли спокойны и не встают на крыло, зима придёт позже обычного.

На Михея по обыкновению чествовали каменщиков – строителей храмов, крепостей, княжеских и царских хором, и помощников всех, кто хочет обзавестись жильём. На Руси каменщиков почитали и даже побаивались, ведь если им не угодить, они могли сотворить с хозяином злую шутку: например, заложить в печную трубу гусиное пёрышко – в этом случае каждый раз, когда станут топить печь, она будет «стонать» и пугать домочадцев.

После Михея завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. В эту пору играют заранее сговорённые свадьбы, так что Михеев день – последняя возможность посвататься к понравившейся девушке.

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