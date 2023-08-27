Треугольник Пикеринга сфотографировал пскович

09:35, 27 августа 2023, ПАИ

Треугольник Пикеринга сфотографировал пскович-астролюбитель Сергей Попов. Свой снимок он выложил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Треугольник Пикеринга – эмиссионная туманность в созвездии Лебедь. Является частью обширной туманности Вуаль.

Сама же по себе туманность Вуаль является огромным остатком сверхновой звезды. По оценкам учёных, звезда взорвалась примерно 5000–8000 лет тому назад. За этот период туманность покрыла на небе область 3 градусов.

Расстояние до неё оценивается в 1400 световых лет. Эта туманность была открыта 5 сентября 1784 года известным английским астрономом немецкого происхождения Уильямом Гершелем. Туманность настолько огромная, что её части считаются отдельными туманностями и имеют собственные названия, как, к примеру, упомянутый Треугольник Пикеринга.