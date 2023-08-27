Скончался режиссёр Глеб Панфилов

23:45, 26 августа 2023, ПАИ

Народный артист РСФСР, режиссёр и сценарист Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет в субботу, 26 августа. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком Марка Захарова» Марка Варшавера.

«Ушёл из жизни народный артист России Глеб Анатольевич Панфилов, уникального таланта кинорежиссёр, режиссёр драматического театра, где он это доказал, в «Ленкоме Марка Захарова», где его спектакли шли много лет», – сказал Марк Варшавер.

Варшавер выразил соболезнования родным и близким режиссёра.

В мае стало известно, что Панфилова доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с инсультом и воспалением лёгких. «Он долго боролся за жизнь, он – свободолюбивый человек, который любил жизнь. Врачи делали для него всё невозможное, но болезнь победила», – добавил Варшавер.