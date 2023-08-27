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В Пскове стресс перед 1 сентября испытывают 29% матерей и 18% отцов школьников – опрос

Стресс перед 1 сентября испытывают 23% родителей школьников. Женщины волнуются перед Днем знаний намного чаще мужчин (29% против 18% соответственно), а опрошенные до 40 лет — чаще тех, кто старше (26% против 20%), сообщается в исследовании компании SuperJob.

Фото ПАИ

Взять выходной или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу, собираются 30% родителей. Еще 17% намерены отпроситься на полдня. И тех, кто отпрашивается, и тех, кто берет отгул в первый день нового учебного года, больше среди женщин, чем среди мужчин.

Почти каждая вторая компания в Пскове предоставляет родителям школьников выходной 1 сентября: 17% организаций делают это официально, а 30% — без оформления соответствующих документов.

Довольны ли родители качеством обучения в школе, в которую ходит их ребенок. Чаще всего да: 20% полностью удовлетворены, а 46% скорее довольны. Недоволен каждый третий: 10% полностью, а 22% скорее не удовлетворены. Качество обучения чаще не устраивает отцов (37% против 27% среди матерей). Тех, у кого есть вопросы к качеству преподавания, больше среди опрошенных старше 40 лет (35% против 31% среди более молодых родителей).

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