34-летний пскович в поисках интима лишился денег

13:37, 27 августа 2023, ПАИ

В полицию Пскова с заявлением о хищении денег обратился 34-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенничества, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестный собеседник в телефонном разговоре попросил перевести ему 15 тысяч рублей. Деньги были предоплатой за оказание услуг интимного характера, информацию об этом заявитель нашёл в интернете. Но желаемых услуг пскович не получил и понял, что стал жертвой злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ.