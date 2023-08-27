34-летний пскович в поисках интима лишился денег
В полицию Пскова с заявлением о хищении денег обратился 34-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенничества, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Неизвестный собеседник в телефонном разговоре попросил перевести ему 15 тысяч рублей. Деньги были предоплатой за оказание услуг интимного характера, информацию об этом заявитель нашёл в интернете. Но желаемых услуг пскович не получил и понял, что стал жертвой злоумышленников.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ.
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