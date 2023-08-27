Губернатор Псковской области гарантировал кинематографистам персональную поддержку

12:09, 27 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале поздравил причастных с Днём российского кино и гарантировал кинематографистам, которые намерены организовывать съёмки в регионе, персональную поддержку.

«За последние годы отечественный кинематограф значительно вырос. Студии регулярно радуют новыми проектами, профессиональный уровень которых стремительно растёт. Особенно приятно, что некоторые из них снимались и в Псковской области, – отметил губернатор. – За пять лет у нас проходили съёмки фильмов «Холоп», «Учёности плоды», «Плакать нельзя», «Я делаю шаг» – всё это замечательные картины, с которыми каждому рекомендую ознакомиться. Новый проект, который реализуется в том числе и у нас, – это российско-китайский фильм «Красный шёлк». Предлагаю вашему вниманию тизер, который прислал мне продюсер Вадим Быркин».

«Тем, кто работает в киноотрасли, вдохновения и как можно больше интересных идей, которые воплощались бы в новые картины! Снимайте в Псковской области, ребейты и персональную поддержку гарантирую», – подытожил глава региона.