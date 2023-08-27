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Спорт

Псковская команда завоевала «серебро» на первенстве мира по тхэквондо

Команда псковичей в составе Владислава Доброхотова, Никиты Исаченко, Данилы Вересова и Ильи Веселова стала серебряным призёром первенства мира по тхэквондо ИТФ в разделе «спарринг постановочный – самооборона» среди юниоров 16-17 лет. Об этом сообщается в группе Псковской областной федерации тхэквондо ИТФ в соцсети «ВКонтакте». 

Фото: Псковская областная федерация тхэквондо ИТФ в соцсети «ВКонтакте»

Псковская команда обыграла спортсменов из Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана. В финале псковичи уступили команде из Северной Кореи.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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