Реставрация церкви Одигитрии в Пскове начнётся в 2024 году

16:02, 27 августа 2023, ПАИ

Реставрация церкви Одигитрии на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове начнётся в 2024 году. Об этом в интерьвю ведущему программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский» Александру Машкарину рассказал директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко.

В этом году завершилась разработка проекта реставрации древнего храма (XVI век). В следующем году планируется приступить к работе.

«Здесь работы на два-два с половиной года, - уточнил Денис Василенко. - Фактически от храма осталась только коробка. После войны здесь сделали деревянную кровлю, накрыли шифером и ремонтировали, может, один раз. Больше ничего не делалось».

Специалистам предстоит понизить территорию вокруг храма, сделать кровлю, укрепить фундамент, провести вычинку известняковых стен и выполнить вынос сетей.

«Когда всё будет готово, это станет настоящим событием для Пскова», - подытожил Денис Василенко.