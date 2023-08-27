До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 28 августа

14:39, 27 августа 2023, ПАИ

28 августа в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Будет дуть восточный ветер со скорость 4-9 метров в секунду. Температура по области ночью +8...+13 градусов, днём +21...+26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.