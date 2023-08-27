До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 28 августа
28 августа в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём пройдут кратковременные дожди, местами грозы.
Будет дуть восточный ветер со скорость 4-9 метров в секунду. Температура по области ночью +8...+13 градусов, днём +21...+26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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