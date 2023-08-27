Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты

14:43, 27 августа 2023, ПАИ

С 1 сентября в Париже будет невозможно арендовать электрические самокаты, сообщает телеканал RTBF.

По данным канала, мэрия города не намерена возобновлять контракты с тремя частными операторами, развернувшими парк этих транспортных средств. Париж станет первой европейской столицей, запретившей услугу по предоставлению электросамокатов населению.

Поставщики этой услуги должны убрать с парижских улиц все самокаты.

Это решение основано на итогах городского референдума. В голосовании приняло участие более 100 тыс. парижан. За запрет высказались 89 % участвовавших в референдуме.

Причиной проведения такого голосования стали проблемы, создаваемые разбросанными как попало по всему городу самокатами, но особенно – беспокойство о безопасности их пользователей и пешеходов.