В Пскове заявку на участие в ДЭГ подали около 15 тысяч человек

15:10, 27 августа 2023, ПАИ

В Пскове заявку на участие в ДЭГ подало около 15 тысяч человек, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«Это на 5 тысяч больше, чем на прошлогодних выборах в Псковскую городскую Думу», – уточнил он.

В этом году дистанционное электронное голосование будет применяться во всех избирательных кампаниях, в том числе на выборах губернатора Псковской области.

Зарегистрироваться на онлайн-голосование можно до 4 сентября с помощью портала gosuslugi.ru. Тогда 8, 9 или 10 сентября можно будет не выходя из дома проголосовать из любой точки страны, с любого устройства, подключённого к интернету.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8-800-222-72-60 или на портале выборы60.рф.