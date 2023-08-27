Гарри Поттер родился в России

18:11, 27 августа 2023, ПАИ

Семейная пара Поттеров из Кемерово назвала новорождённого сына Гарри, хотя сами не являются поклонниками серии книг Джоан Роулинг. Мальчик появился на свет 25 августа. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на издание «Сибдепо».

Решение назвать сына Гарри приняли сразу после результатов УЗИ, показавших пол будущего ребёнка. «Это волшебное имя, которое принесёт много волшебства в реальный мир. На самом деле каждый житель планеты знает имя Гарри Поттера. Это необычно. Это интересно, это запоминающееся, и, по крайней мере, сына всегда будут запоминать по имени», – рассказал изданию Сергей Поттер. Он отметил, что они с супругой оба понимали: как бы ни назвали ребёнка, «с такой фамилией его всё равно бы называли Гарри Поттером».