Велосипедист пострадал в ДТП в Великолукском районе
Столкновение автомобиля и велосипедиста произошло в деревне Фотьево Великолукского района. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В ДТП пострадал 58-летний велосипедист. Его госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательных отряд Великих Лук и сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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