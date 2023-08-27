Велосипедист пострадал в ДТП в Великолукском районе

18:27, 27 августа 2023, ПАИ

Столкновение автомобиля и велосипедиста произошло в деревне Фотьево Великолукского района. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В ДТП пострадал 58-летний велосипедист. Его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательных отряд Великих Лук и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.