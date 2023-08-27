О чём говорит неприятный привкус во рту, рассказали псковичам
Продолжительное ощущение кислого привкуса во рту может быть сигналом организма о проблемах со здоровьем, сообщили в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.
Самыми частыми причинами такого неприятного привкуса являются проблемы с желудочно-кишечным трактом:
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Если вы часто сталкиваетесь с изжогой, болями в области грудины, кислой отрыжкой, тошнотой, а приём пищи доставляет дискомфорт, это может быть сигналом хронического заболевания;
Грыжа пищевода. Помимо кислого привкуса, болезнь выражается изжогой, одышкой и кашлем в ночное время, а также болями в груди и животе;
Гастрит и язвенная болезнь желудка. Признаки заболеваний желудка – кислый с металлическим привкусом вкус; боли в животе, возникающие натощак или после еды; тошнота и чувство тяжести.
Также вызывают неприятный привкус во рту:
Желчнокаменная болезнь. Для расстройств желчного пузыря характерны кисло-горький привкус, боли в правом подреберье, тошнота и рвота. Они появляются из-за жирной и жареной пищи и злоупотребления алкоголем;
Кариес, стоматит, гингивит, пародонтит. Нарушения микрофлоры полости рта влияют на появление специфического кисло-металлического привкуса, который может появляться из-за попадания частичек крови в ротовую полость;
Сахарный диабет. Кисло-сладкий привкус – признак диабета. Неприятное ощущение также сопровождается запахом ацетона изо рта.
Если кислый привкус вызван не заболеваниями, а питанием или вредными привычками, избавиться от него можно, следуя нескольким правилам:
– правильно питайтесь;
– сократите в рационе жареную, копчёную, жирную пищу и сладости;
– старайтесь не переедать и откажитесь от позднего ужина;
– пейте больше чистой воды без газа;
– исключите из рациона крепкий чай, кофе и энергетики;
– ешьте кисломолочные продукты;
– откажитесь от вредных привычек, прежде всего от курения и алкоголя.