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О чём говорит неприятный привкус во рту, рассказали псковичам

Продолжительное ощущение кислого привкуса во рту может быть сигналом организма о проблемах со здоровьем, сообщили в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Самыми частыми причинами такого неприятного привкуса являются проблемы с желудочно-кишечным трактом:

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Если вы часто сталкиваетесь с изжогой, болями в области грудины, кислой отрыжкой, тошнотой, а приём пищи доставляет дискомфорт, это может быть сигналом хронического заболевания;

Грыжа пищевода. Помимо кислого привкуса, болезнь выражается изжогой, одышкой и кашлем в ночное время, а также болями в груди и животе;

Гастрит и язвенная болезнь желудка. Признаки заболеваний желудка – кислый с металлическим привкусом вкус; боли в животе, возникающие натощак или после еды; тошнота и чувство тяжести.  

Также вызывают неприятный привкус во рту:

Желчнокаменная болезнь. Для расстройств желчного пузыря характерны кисло-горький привкус, боли в правом подреберье, тошнота и рвота. Они появляются из-за жирной и жареной пищи и злоупотребления алкоголем;

Кариес, стоматит, гингивит, пародонтит. Нарушения микрофлоры полости рта влияют на появление специфического кисло-металлического привкуса, который может появляться из-за попадания частичек крови в ротовую полость;

Сахарный диабет. Кисло-сладкий привкус – признак диабета. Неприятное ощущение также сопровождается запахом ацетона изо рта.

Если кислый привкус вызван не заболеваниями, а питанием или вредными привычками, избавиться от него можно, следуя нескольким правилам:

– правильно питайтесь;

– сократите в рационе жареную, копчёную, жирную пищу и сладости;

– старайтесь не переедать и откажитесь от позднего ужина;

– пейте больше чистой воды без газа;

– исключите из рациона крепкий чай, кофе и энергетики;

– ешьте кисломолочные продукты;

– откажитесь от вредных привычек, прежде всего от курения и алкоголя.

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