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Общество

Скончалась балерина Светлана Адырхаева

Народная артистка СССР, балерина, балетмейстер, хореограф Светлана Адырхаева скончалась на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Государственный академический Большой театр.

Церемония прощания с Адырхаевой начнётся в Большом театре 30 августа в 11:00.

По словам руководителя балетной группы Большого тетра Махара Вазиева, всей своей жизнью Адырхаева была связана с ГАБТ, «ему она служила преданно до последних дней своей жизни».

«Огромную боль потери испытываем мы сегодня. Мы будем всегда благодарны Светлане Дзантимировне за её дар балерины и педагога, за щедрость, с которой она делилась своим талантом, за её любовь к балету, к Большому театру и своим ученицам. Мы скорбим бесконечно», – сказал Вазиев.  

Адырхаева родилась 12 мая 1938 года. В 1946 году в составе национальной группы поступила в Ленинградское хореографическое училище, которое сейчас называется Академией русского балета имени Вагановой. После выпуска в 1955 году была принята в труппу Челябинского театра оперы и балета, в 1958-1960 годах танцевала в Одесском театра оперы и балета. В 1960 году выступила в Москве в рамках Декады литературы и искусства Северо-Осетинской АССР, после чего получила приглашение Большого театра исполнить партию Одетты-Одиллии в балете «Лебединое озеро».

Была солисткой Большого театра до 1988 года. В 1991-1996 годах вместе с мужем, танцовщиком Алексеем Закалинским создала собственную труппу «Театр балета Светланы Адырхаевой» и была её художественным руководителем. В 1995-2001 годах преподавала классический танец в Академии хореографии Нового гуманитарного университета Наталии Нестеровой.

В 2001 году вернулась в Большой театр в качестве педагога-репетитора. С 2013 года была членом Художественного совета балетной труппы Большого театра.

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