Псковский и Владимирский омбудсмены усилят взаимодействие по защите прав граждан

20:37, 27 августа 2023, ПАИ

Рабочая встреча уполномоченных по правам человека Псковской и Владимирской областей Дмитрия Шахова и Людмилы Романовой прошла во Владимире. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В ходе беседы участники встречи обсудили широкий круг вопросов по защите прав граждан, в том числе бойцов СВО и их семей и беженцев, находящихся на территории Псковской и Владимирской областей. Они также поделились идеями по вопросам пенсионного обеспечения граждан, проживающих в сельской местности, которые в силу сложившихся обстоятельств (наступление инвалидности, сокращение штата сельхозпредприятия или его ликвидация и прочее) не смогли достичь 30-летнего трудового стажа. Дополнительно уполномоченные обсудили практику обеспечения прав граждан в ходе избирательных кампаний.

Людмила Романова рассказала Дмитрию Шахову о системной и регулярной работе по рассмотрению обращений от военнослужащих, призванных по мобилизации и находящихся в «полку для выздоравливающих» Министерства обороны РФ, а также о военных госпиталях, где проходят лечение и реабилитацию российские военные. Псковский омбудсмен отметил, что в последнее время к нему стали поступать обращения военнослужащих, находящихся в войсковых частях, дислоцируемых в том числе и во Владимирской области. Поэтому в целях ускорения разрешения обращений граждан – участников СВО, по мнению уполномоченных по правам человека, необходимо наладить более оперативное взаимодействие между омбудсменами, на территориях которых дислоцируются воинские части.

Людмила Романова попросила своего коллегу проанализировать ситуацию с пенсионными выплатами сельским жителям Псковской области и поддержать её предложение по снижению трудового стажа для таких граждан с 30 до 25 лет. Дмитрий Шахов подчеркнул важность поддержки сельских жителей, в том числе выработку законодательных подходов к более справедливой системе пенсионного обеспечения.

Омбудсмены отметили необходимость более оперативного взаимодействия по рассмотрению обращений псковичей, права которых затрагиваются органами власти и иными организациями, расположенными во Владимирской области, и наоборот.

По итогам встречи уполномоченные по правам человека Владимирской и Псковской областей договорились о дополнительных мерах оперативного взаимодействия по рассмотрению вопросов жителей регионов, особенно участников СВО и их семей, а также по информированию о разрешении таких обращений.