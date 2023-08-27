Китайский язык будут включать в программы российских научных вузов – помощник президента

21:17, 27 августа 2023, ПАИ

Китайский язык сейчас становится одним из главных мировых языков в науке, и поэтому он будет постепенно включаться в программы российских вузов, готовящих исследователей, но важно сохранить русский язык как один из главных языков общения между учёными, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее в качестве второго иностранного языка китайский был введён в Московском физико-техническом институте (МФТИ), напомнил Фурсенко на форуме «Территория смыслов». Он добавил, что это вызвало «дикое сопротивление».

Фурсенко отметил, что сейчас в мире уже 30 % научной литературы издаётся на китайском языке. «Мы хотим оставаться в (научном) тренде? Давайте будем двигаться. Насилия не будет, мы будем убеждать, но при этом мы будем двигаться в этом направлении, если мы хотим быть конкурентоспособными», – сказал он.

Фурсенко добавил, что нужно также «добиваться того, чтобы русский язык оставался среди нескольких языков науки». По его словам, для этого предпринимаются усилия.