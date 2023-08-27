Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Китайский язык будут включать в программы российских научных вузов – помощник президента

Китайский язык сейчас становится одним из главных мировых языков в науке, и поэтому он будет постепенно включаться в программы российских вузов, готовящих исследователей, но важно сохранить русский язык как один из главных языков общения между учёными, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее в качестве второго иностранного языка китайский был введён в Московском физико-техническом институте (МФТИ), напомнил Фурсенко на форуме «Территория смыслов». Он добавил, что это вызвало «дикое сопротивление».

Фурсенко отметил, что сейчас в мире уже 30 % научной литературы издаётся на китайском языке. «Мы хотим оставаться в (научном) тренде? Давайте будем двигаться. Насилия не будет, мы будем убеждать, но при этом мы будем двигаться в этом направлении, если мы хотим быть конкурентоспособными», – сказал он.

Фурсенко добавил, что нужно также «добиваться того, чтобы русский язык оставался среди нескольких языков науки». По его словам, для этого предпринимаются усилия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 августа 2023

Великолукские полицейские рассказали дошкольникам о правилах дорожного движения

27 августа 2023

Нетрезвая великолучанка украла деньги из кассы магазина, в котором работала

27 августа 2023

Сенатор РФ высказалась за полный запрет электросамокатов в городе

27 августа 2023

Псковский и владимирский омбудсмены усилят взаимодействие по защите прав граждан

27 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Второй день фестиваля Crescendo в Пскове

27 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Фестиваль «Высоко в небо» в Пскове

27 августа 2023

Семейный фестиваль воздушных змеев провёл Молодёжный парламент в Пскове

27 августа 2023

Псково-Печерский монастырь накануне Успения Богородицы утопает в цветах 


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...