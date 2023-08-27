Нетрезвая великолучанка украла деньги из кассы магазина, в котором работала

21:40, 27 августа 2023, ПАИ

Уголовное дело заведено в отношении 48-летней великолучанки по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Об этом сообщил портал Luki-News со ссылкой на городскую прокуратуру.

В конце марта прошлого года обвиняемая работала продавцом-кассиром в одном из магазинов города. Находясь в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте, женщина обнаружила, что ей не хватает денег на личные нужды, и взяла из кассы 9 000 рублей, после чего закрыла магазин и ушла.

Великолучанке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.