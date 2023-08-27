Четверо азербайджанцев избили троих жителей Красноярского края, один мужчина скончался

21:59, 27 августа 2023, ПАИ

Четверых азербайджанцев задержали в городе Шарыпово Красноярского края по подозрению в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью троим местным жителям. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, накануне утром между тремя иностранцами и тремя местными жителями завязался словесный конфликт: нетрезвые азербайджанцы приставали к проходившей мимо девушке, а супружеская пара и их знакомый заступились за неё.

Тогда иностранцы позвонили своему приятелю, который принёс арматуру и два строительных молотка-кирки. Вчетвером они напали на потерпевших и избили их арматурой и молотками. Один из подозреваемых наносил удары ножом, который у него был с собой.

В результате полученных ножевых ранений 30-летний мужчина скончался на месте, а 27-летнего пострадавшего и его 25-летнюю супругу госпитализировали с травмами.

Все четверо подозреваемых задержаны. В отношении них в зависимости от роли каждого возбуждены уголовные дела по статье 106 УК РФ (убийство), статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и статье 213 УК РФ (хулиганство).