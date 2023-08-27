Великолукские полицейские рассказали дошкольникам о правилах дорожного движения

22:18, 27 августа 2023, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции встретились с воспитанниками великолукского детского сада № 26. С использованием обучающего игрового комплекса «Зарница» они провели для дошкольников занятие по правилам дорожного движения в формате игровой викторины «Всезнайки дорожного движения». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Чтобы малышам было легче запомнить дорожные знаки, инспектор дорожного движения показывала детям их макеты и сигналы светофора. С дошкольниками также проигрывались различные дорожные ситуации. Малыши смогли задать вопросы о ПДД и узнать модели поведения на дорогах в качестве различных участников дорожного движения.

Добавим, что профилактические беседы на тему ПДД проводятся во всех дошкольных образовательных заведениях города.