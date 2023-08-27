Беспилотник врезался в многоэтажку в Курске
Беспилотник ночью врезался в многоквартирный жилой дом в Курске. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта.
«По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стёкла. Также от взрывной волны пострадало несколько стёкол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на улице Карла Маркса», – написал глава региона в своём Telegram-канале.
Он отметил, что возгораний не произошло, никто из жильцов не пострадал.
«Все оперативные службы работали на месте взрыва. Ущерб сейчас оценивается, обязательно поможем в восстановлении испорченного имущества», – добавил Старовойт.
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