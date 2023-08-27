Беспилотник врезался в многоэтажку в Курске

23:15, 27 августа 2023, ПАИ

Беспилотник ночью врезался в многоквартирный жилой дом в Курске. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта.

«По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стёкла. Также от взрывной волны пострадало несколько стёкол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на улице Карла Маркса», – написал глава региона в своём Telegram-канале.

Он отметил, что возгораний не произошло, никто из жильцов не пострадал.

«Все оперативные службы работали на месте взрыва. Ущерб сейчас оценивается, обязательно поможем в восстановлении испорченного имущества», – добавил Старовойт.