Штрафы за незаконную работу гидов планируют ввести в России

07:44, 28 августа 2023, ПАИ

Установить штрафы за незаконную работу экскурсоводов, не получивших аттестацию до 1 июля 2024 года, планируют в России. Соответствующие поправки в КоАП будут внесены в осеннюю сессию. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергея Кривоносова (ЕР).

По его словам, важной проблемой по обеспечению безопасности остается то, что диггерам всегда интересно посетить какой-то малоизвестный объект, поэтому даже если будут созданы специальные сооружения, подходящие для таких экскурсий, туристам всё равно захочется посетить «дикие», необорудованные места.

«Рост популярности этого вида туризма может привести к печальным последствиям, что мы, как законодатели, безусловно, обязаны предотвратить. Поэтому планируется доработать и заново внести на рассмотрение законопроект, который был ранее мной подготовлен и внесен в Государственную Думу, но был возвращен на доработку», – обратил внимание Сергей Кривоносов.

Законопроект ранее был внесен в марте 2021 года. Тогда за оказание подобных услуг без аттестата предлагалось штрафовать граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, юрлиц от 15 до 30 тысяч рублей. В случае с инструкторами-проводниками штрафы предлагались выше: от 5 до 10 тысяч рублей, от 15 до 30 тысяч рублей и от 30 до 50 тысяч рублей соответственно.

Правительство России поддержало документ, а «концепция законопроекта не вызвала возражений». Однако кабмин отправил инициативу на доработку. Сергей Кривоносов уточнил, что на данный момент относительно штрафов в новом законопроекте идут консультации. Саму инициативу готовятся внести на рассмотрение в нижнюю палату в осеннюю сессию.