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Общество

В России маркетплейсам расширят ответственность за нелегальные товары

В России с 1 сентября маркетплейсы признают участниками оборота товаров и обяжут нести ответственность за продажу контрафактной продукции. В этом случае речь идёт о товарах, которые попадают под обязательную маркировку, но не содержат знак идентификации, пишет газета «Известия».

Например, на данный момент специальные метки должны быть на обуви, фототехнике, шинах, парфюме, молочной продукции и упакованной воде.

Минпромторг разработал соответствующее постановление правительства. С марта 2023 года регулятор уже установил такое правило для продукции легкой промышленности: пальто, плащей, курток и так далее.

На практике новая обязанность будет выглядеть так: с начала сентября маркетплейсы будут передавать в систему «Честный знак» данные об обороте маркированных товаров. Им придется самостоятельно контролировать, чтобы продавцы площадки соблюдали требования маркировки. Если получится так, что маркетплейс хранит или продает без специальной метки продукцию, попадающую под маркировку, то площадке грозит штраф до 300 тысяч рублей

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов пояснил, что в перспективе штраф можно будет получить по итогам проверки контрольно-надзорных органов, а спровоцировать её может жалоба покупателя.

В Минпромторге подчеркнули, что до сих пор некоторые маркетплейсы не признавали себя участниками оборота товаров и заявляли, что оказывают исключительно логистические услуги – то есть только доставляют продукцию потребителю. Представитель отрасли пояснил, что, если маркетплейсы не являются участниками продаж, то они по закону не отвечают за маркировку товаров – это позволяло компаниям уходить от ответственности и не контролировать поток продукции без меток на своих площадках.

Но Минпромторг, в свою очередь, уверен, что помимо функций доставки и онлайн-витрины компании оказывают услуги складского хранения, подготовки товаров к продаже и их передачу конечному потребителю, за что принимают денежные средства.

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