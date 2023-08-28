Почти каждый пскович помнит имя своего учителя начальных классов – опрос

09:35, 28 августа 2023, ПАИ

Имя педагога, который встретил их на пороге школы в 1 классе, помнит подавляющее большинство псковичей, следует из опроса сервиса SuperJob.

Большинство псковичей (96 %) помнят, как зовут их первого учителя. В комментариях множество тёплых воспоминаний: «Добрейшей души женщина!», «Заботливая, в меру строгая, хорошо объясняла». Лишь 4 % опрошенных сообщили, что забыли имя и отчество педагога, который встретил их в первом классе.

Женщины чаще мужчин помнят первую учительницу (96 % против 94 %). Чем выше доход горожан, тем больше среди них тех, кто не забыл своего педагога начальных классов: среди опрошенных, зарабатывающих менее 50 тысяч рублей, первую учительницу помнят 95 %, а среди тех, чья зарплата превышает 80 тысяч рублей, – 98 %.