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Общество

Почти каждый пскович помнит имя своего учителя начальных классов – опрос

Имя педагога, который встретил их на пороге школы в 1 классе, помнит подавляющее большинство псковичей, следует из опроса сервиса SuperJob.

Фото: ПАИ

Большинство псковичей (96 %) помнят, как зовут их первого учителя. В комментариях множество тёплых воспоминаний: «Добрейшей души женщина!», «Заботливая, в меру строгая, хорошо объясняла». Лишь 4 % опрошенных сообщили, что забыли имя и отчество педагога, который встретил их в первом классе.

Женщины чаще мужчин помнят первую учительницу (96 % против 94 %). Чем выше доход горожан, тем больше среди них тех, кто не забыл своего педагога начальных классов: среди опрошенных, зарабатывающих менее 50 тысяч рублей, первую учительницу помнят 95 %, а среди тех, чья зарплата превышает 80 тысяч рублей, – 98 %.

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