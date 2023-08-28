Наталья Исакова: Соглашение с обществом «Знание» даст новый импульс просветительской работе в Псковской области

09:26, 28 августа 2023, ПАИ

Подписание соглашения Псковской области с обществом «Знание» даст новый импульс для расширения просветительской работы в регионе, расширит возможности для проведения мероприятий, в том числе в сфере социальной поддержки и социальной защиты различных категорий граждан. Об этом ПАИ заявила член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Псковской области, директор Госархива Псковской области Наталья Исакова.

Наталья Исакова подчеркнула, что мероприятия общества готовятся и проходят на очень высоком уровне с привлечением профессиональных лекторов, лидеров общественного мнения, людей, глубоко погруженных в тему.

По её словам, общество «Знание» предоставляет качественный контент, мероприятия в современных форматах (панельные дискуссии, мастер-классы, лекции, интервью, открытые уроки), доступную интернет-площадку.

«У общества есть практически всё, что особенно необходимо для эффективной просветительной работы, прежде всего с молодёжью, – подчеркнула Наталья Исакова. – Важной представляется историческая составляющая мероприятий общества, при этом она содержится не только в лекциях, посвящённых истории России, но и по другим темам. Подлинный патриотизм, настоящая гражданственность невозможны без знания истории своей страны. История закладывает мировоззренческую основу человека. Мероприятия общества позволяют донести до молодёжи актуальные знания в увлекательной форме, вовлечь в процесс, мотивировать на поиск новых знаний».