Жительница Дно совершила кражу в период испытательного срока

14:27, 28 августа 2023, ПАИ

Жительница Дно совершила кражу велосипеда, находясь на испытательном сроке. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 3 июля женщина находилась в нетрезвом состоянии во дворе одного из частных домов Дновского района. При помощи металлического прута она сорвала навесной замок и проникла в дом. Оттуда злоумышленница похитила велосипед. С ним женщина скрылась с места преступления и распорядилась похищенным по своему усмотрению.

Дновский районный суд признал неоднократно судимую за совершение подобных преступлений жительницу Дно виновной в совершении преступления согласно пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

При назначении женщине наказания суд учёл ряд обстоятельств, смягчающих наказание, а также то, что она совершила тяжкое преступление против собственности в период испытательного срока по приговору мирового судьи от 29 сентября 2022 года, так и не встав на путь исправления.

По совокупности приговоров путём частичного сложения назначенных наказаний женщину приговорили к лишению свободы сроком на один год в исправительной колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда.