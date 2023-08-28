Защита международных проектов «Летнего института» прошла в ПсковГУ

10:00, 28 августа 2023, ПАИ

На площадке ПсковГУ прошла защита международных проектов «Летнего института», направленных на продвижение русского языка и культуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Русский язык и литература в зеркале национальной культуры» состоялась в рамках проекта «Летний институт», инициированного Минобрнауки России.

Пять международных команд, в состав которых вошли представители Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Киргизии, представили межвузовские проекты, главной целью которых стало продвижение русского языка и культурных ценностей. У каждой инициативы – свои задачи, участники и уникальные результаты. Но все они подразумевают сетевой формат взаимодействия вузов разных стран.

«Мы разработали проект в формате русского разговорного клуба. Он предполагает проведение вебинаров, круглых столов, презентаций онлайн. Содержательно мы прорабатывали несколько блоков. Первый связан с памятными датами: хотелось бы представить участникам проекта смыслы и традиции Дня Победы, Дня знаний и некоторых других праздников. Во втором блоке мы предполагаем изучение значимых имён русской культуры, в частности личностей, важных для истории Пскова, как княгиня Ольга и князь Довмонт. Также будем знакомить наших слушателей с исследователями, которые многое сделали для сохранения русского языка и культуры, например мы хотели бы рассказать о жизни и трудах профессора Евгения Александровича Маймина, который трудился в Пскове. Третий блок касается русских традиций», – рассказала преподаватель Барановичского государственного университета Ольга Кондратеня.

Ещё одна группа презентовала проект «Русский язык и культура – мост между Россией, Беларусью, Казахстаном и Таджикистаном», посвящённый культуре стран СНГ и четырёхязычному словарю. По проекту предполагается издать сборник фразеологизмов стран-участниц, который будет основан на самых популярных русских устойчивых сочетаниях и их эквивалентах в языках других стран.

Кроме того, команды также представили такие проекты, как «Цифровой образовательный портал «Культура стран СНГ в контексте изучения русского языка», «Обучение русскому языку как иностранному сквозь призму национальной культуры» и «Научно-методический портал для учителей РКИ «Мир РКИ».

В состав аттестационной комиссии вошли преподаватели ПсковГУ: декан филологического факультета университета Наталья Молчанова, заведующая кафедрой филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Светлана Лукьянова, профессор Людмила Капитанова, доцент кафедры европейских языков и культур Галина Маслова. Эксперты задали вопросы участникам «Летнего института», а также поделились своими рекомендациями, отметив высокий уровень проработки проектов.

«Я могу сказать, что программа вашего вуза была самой профессионально подготовленной, и замечаний она практически не получила. Цель проекта была в том, чтобы собрать вас на разных площадках с тем, чтобы вы подружились и уже дальше что-то могли на других проектах делать вместе, и мне кажется, что эта цель достигнута. Сегодня никто не говорил о проблемах, все говорили о возможностях. В каждом проекте есть устремленность в будущее», – отметила заместитель директора Федерального государственного автономного научного учреждения «Социоцентр» по образовательной деятельности Лемка Измайлова.

Добавим, что по результатам итоговой аттестации на торжественной церемонии закрытия проекта молодые преподаватели и учёные получат сертификаты о повышении квалификации.

Напомним, дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации «Русский язык и литература в зеркале национальной культуры» была специально разработана для проекта ведущими учёными Псковского государственного университета.

Кроме того, организаторы проекта разработали программу постсопровождения участников проекта «Летний институт для преподавателей и исследователей». В рамках этой программы запланировано продолжение развития научной и образовательной коммуникации учёных ПсковГУ с участниками проекта из стран СНГ. В частности, запланировано написание совместного учебно-методического пособия, посвящённого анализу роли филологической науки в трансляции российской культуры и ценностей, и серии научных статей по направлениям «Русский язык» и «Русская литература».