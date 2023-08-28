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Расписание пригородного поезда Псков – Дно временно изменится с 16 сентября

Расписание пригородного поезда № 6660 Псков – Дно, курсирующего ежедневно кроме вторника и пятницы, изменится с 16 сентября по 5 октября в связи с плановым ремонтом железнодорожной инфраструктуры. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: ПАИ

17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 сентября и 1, 2, 4, 5 октября отправление от станции Псков состоится в 9:35, а прибытие на станцию Дно – в 12:28.

16, 23, 30 сентября поезд отправится от станции Псков в 9:35, прибудет на станцию Дно в 12:40.

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