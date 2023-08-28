Житель Ленобласти утонул в озере Гдовского района
Тело 35-летнего жителя Ленинградской области обнаружили в ходе проведения поисково-водолазных работ в озере Щепецкое в Гдовском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: «ПАИ. Псковская сводка»
Водолазная служба областной службы спасения извлекла тело мужчины из воды и передала следственно-оперативной группе.
По предварительным данным, компания, в которой находился мужчина, отдыхала на берегу озера и ловила рыбу.
На месте работали сотрудники полиции, поисково-спасательный отряд Гдова, Следственное управление Следственного комитета.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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