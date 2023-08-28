Житель Ленобласти утонул в озере Гдовского района

10:42, 28 августа 2023, ПАИ

Тело 35-летнего жителя Ленинградской области обнаружили в ходе проведения поисково-водолазных работ в озере Щепецкое в Гдовском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: «ПАИ. Псковская сводка»









Водолазная служба областной службы спасения извлекла тело мужчины из воды и передала следственно-оперативной группе.

По предварительным данным, компания, в которой находился мужчина, отдыхала на берегу озера и ловила рыбу.

На месте работали сотрудники полиции, поисково-спасательный отряд Гдова, Следственное управление Следственного комитета.

Обстоятельства произошедшего выясняются.