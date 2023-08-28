Жилой дом сгорел в Печорском районе

10:32, 28 августа 2023, ПАИ

Семь пожаров произошло в Псковской области за 26-27 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Так, жилой дом сгорел в деревне Горланово Печорского района 26 августа. Вызов поступил в 17:37. Помимо этого, из-за пожара сгорела хозяйственная постройка. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки на вводе в жилой дом.

Пожарным удалось спасти три хозяйственные постройки.

Ещё одно возгорание произошло в 15:27 на лестничной площадке седьмого этажа в многоквартирном доме на улице Рокоссовского в Пскове. Там сгорело кресло. В результате происшествия оказалась закопчена лестничная клетка. По предположительным причинам, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём неустановленного лица.

Помимо этого, в деревне Плотично Пустошкинского района из-за неисправности печного оборудования сгорела баня. Вызов поступил в 17:16.

Также возгорание произошло в жилом доме на улице Богданова в посёлке Ямм Гдовского района в 18:43. По предварительным причинам, возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки на вводе в дом.

Ещё один пожар произошёл в многоэтажном жилом доме на улице Гоголя в Великих Луках. Вызов поступил в 22:41. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за короткого замыкания в холодильнике. Квартира оказалась закопчена по всей площади.

Позже, в 13:24 27 августа, на улице Карла Либкнехта в Дно сгорела хозяйственная постройка из-за короткого замыкания электропроводки.

Помимо этого, в деревне Кенги Печорского района сгорел автомобиль ВАЗ-21099. Вызов поступил в 20:42. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке.