Облик жителей Печор XVII-XVIII веков удалось восстановить псковским исследователям

10:42, 28 августа 2023, ПАИ

Облик жителей Печор XVII-XVIII веков удалось восстановить псковским исследователям. Об этом сообщается в телеграм-канале Археологического центра Псковской области.

В юбилейный для Печор год псковские археологи изучили кладбище церкви Сорока Мучеников, первой церкви подмонастырской слободы, построенной в 1540 году.

Во время археологических раскопок удалось изучить шесть ярусов захоронений второй половины XVI – XVIII веков (более 30 погребений, 11 из них детские).

Останки древних печерян были переданы специалистам для проведения комплексной палеоантропологической экспертизы. Это позволило впервые в истории описать физический облик жителей Печор XVII - начала XVIII века. Кропотливая очистка, реставрация и детальные измерения позволяют охарактеризовать форму головы и лица, длину тела и иные особенности сложения, сравнить печерян с другими группами русских, в первую очередь с жителями Изборска и Пскова, дать представление о состоянии здоровья этого населения.

Исследованиями руководит заместитель директора Центра палеоэтнологических исследований по науке, кандидат биологических наук Денис Пежемский. Одним из первых результатов работы стали портреты, выполненные по черепам сотрудником Псковского музея-заповедника Татьяной Щукиной.

Чтобы «воскресить» облик древних печерян, был использован метод реконструкции лица по костной основе, разработанный советским антропологом Михаилом Герасимовым (1907-1970) и его последователями.

После проведения всех биолого-антропологических экспертиз костные останки печерян будут перезахоронены с соблюдением всех правил православной обрядности.