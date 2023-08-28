День города в Великих Луках прошёл без происшествий

12:00, 28 августа 2023, ПАИ

Сотрудники полиции обеспечили общественный порядок и безопасность во время праздничных мероприятий, которые состоялись 26 августа в Великих Луках в честь празднования 857 лет с момента первого упоминания в новгородской летописи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УВМД России по Псковской области.

Праздник посетили около 13 тысяч горожан. В ведомстве добавили, что профессионально выстроенная работа сотрудников полиции позволила гостям спокойно наслаждаться праздником.

С утра кинологи со служебными собаками обследовали площадки, где были запланированы торжественные мероприятия, а также места массового пребывания граждан.

Кроме того, на летней эстраде, где ожидалось большое скопление горожан, были оборудованы специальные ограждения, попасть туда можно было только после досмотровых мероприятий, проводимых с помощью арочных и ручных металлодетекторов.

В ведомстве отметили, что в период празднования Дня города было организовано несколько локаций, где были проведены праздничные и культурно-развлекательные мероприятия, на охрану общественного порядка вышло порядка 80 сотрудников полиции, а также представителей народных дружин и сотрудников Росгвардии.

«Принятые меры безопасности дали положительные результаты: не допущено нарушений общественного порядка, а также тяжких и особо тяжких преступлений. Полиция, руководствуясь действующим законодательством, приняла все необходимые меры для того, чтобы праздничные мероприятия прошли без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке», – заключили в УМВД.