В Великих Луках автомобиль сбил пенсионерку во время погрузочно-разгрузочных работ
ДТП при погрузочно-разгрузочных работах произошло в Великих Луках. Об пишет портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
Так, 26 августа в 9:12 у дома № 40/33 на улице Зверева 36-летний водитель автомобиля «ВИС» при движении задним ходом по тротуару совершил наезд на 67-летнюю женщину.
В результате ДТП пенсионерку доставили в Великолукскую межрайонную больницу. По результатам проверки оказалось, что водитель был трезв.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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