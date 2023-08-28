В Великих Луках автомобиль сбил пенсионерку во время погрузочно-разгрузочных работ

13:03, 28 августа 2023, ПАИ

ДТП при погрузочно-разгрузочных работах произошло в Великих Луках. Об пишет портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Так, 26 августа в 9:12 у дома № 40/33 на улице Зверева 36-летний водитель автомобиля «ВИС» при движении задним ходом по тротуару совершил наезд на 67-летнюю женщину.

В результате ДТП пенсионерку доставили в Великолукскую межрайонную больницу. По результатам проверки оказалось, что водитель был трезв.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.