Подрядчик нарушил сроки ремонта объездной дороги в Дедовичском районе

13:51, 28 августа 2023, ПАИ

Подрядчик выполняет ремонт объездной дороги в Дедовичском районе с нарушением сроков. Об этом сообщается в районной газете «Коммуна».

На объекте продолжается отсыпка обочин песчано-гравийной смесью. Подрядчику ещё предстоит установить ограждение на опасных участках дороги.

По словам главы Дедовичского района Геннадия Афанасьева, работы проводятся с нарушением срока. Подрядчику направлена претензия и будут выставлены пени за каждый день просрочки.

Работа подрядной организации по ремонту первого участка объездной дороги находится на контроле у главы муниципалитета.