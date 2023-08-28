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Общество

Подрядчик нарушил сроки ремонта объездной дороги в Дедовичском районе

Подрядчик выполняет ремонт объездной дороги в Дедовичском районе с нарушением сроков. Об этом сообщается в районной газете «Коммуна».

Фото: газета Дедовичского района «Коммуна»

На объекте продолжается отсыпка обочин песчано-гравийной смесью. Подрядчику ещё предстоит установить ограждение на опасных участках дороги.

По словам главы Дедовичского района Геннадия Афанасьева, работы проводятся с нарушением срока. Подрядчику направлена претензия и будут выставлены пени за каждый день просрочки.

Работа подрядной организации по ремонту первого участка объездной дороги находится на контроле у главы муниципалитета.

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