Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

11:55, 28 августа 2023, ПАИ

Двух нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили псковские полицейские. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 24 августа по улице Звездной в Пскове на автомобиле «Ауди-80» ехал 51-летний житель деревни Глазово Печорского района. Он оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Также утром 26 августа у дома на улице Дьяконова в Великих Луках полицейские остановили для проверки автомобиль «Лада Приора». Выяснилось, что им управлял нетрезвый 31-летний житель Великолукского района.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.