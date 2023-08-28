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Происшествия

Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

Двух нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили псковские полицейские. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото: ПАИ

Так, вечером 24 августа по улице Звездной в Пскове на автомобиле «Ауди-80» ехал 51-летний житель деревни Глазово Печорского района. Он оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Также утром 26 августа у дома на улице Дьяконова в Великих Луках полицейские остановили для проверки автомобиль «Лада Приора». Выяснилось, что им управлял нетрезвый 31-летний житель Великолукского района.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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