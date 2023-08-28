Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир
Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир сегодня, 28 августа.
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. О традициях и обычаях празднования в Псковской области ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят с сотрудником Псковского музея-заповедника Евгенией Листковой.
В преддверии профессионального праздника ветеринар Павел Синица расскажет о том, почему становятся ветеринарными врачами, каких питомцев заводят псковичи, а также даст несколько полезных советов владельцам домашних животных.
Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».
Владимир Путин: На протяжении многих веков Псково-Печерский монастырь является оплотом православия и церковного просвещения