Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир

11:32, 28 августа 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир сегодня, 28 августа.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. О традициях и обычаях празднования в Псковской области ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят с сотрудником Псковского музея-заповедника Евгенией Листковой.

В преддверии профессионального праздника ветеринар Павел Синица расскажет о том, почему становятся ветеринарными врачами, каких питомцев заводят псковичи, а также даст несколько полезных советов владельцам домашних животных.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».