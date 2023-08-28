Санитарно-эпидемиологическую обстановку обсуждают в медиацентре ПАИ

12:30, 28 августа 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная санитарно-эпидемиологической обстановке в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Когда в регион придёт грипп и можно ли уже прививаться, с какими жалобами псковичи обращались в Роспотребназор летом больше всего, можно ли есть арбузы и дыни, готовы ли школы и детские сады к новому учебному году?

На эти и другие вопросы ответит руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.