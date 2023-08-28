Санитарно-эпидемиологическую обстановку обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвященная санитарно-эпидемиологической обстановке в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.
Когда в регион придёт грипп и можно ли уже прививаться, с какими жалобами псковичи обращались в Роспотребназор летом больше всего, можно ли есть арбузы и дыни, готовы ли школы и детские сады к новому учебному году?
На эти и другие вопросы ответит руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.
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